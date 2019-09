La Promo Tennis Vasto batte Tortoreto e conquista la permanenza in serie C

Convincente vittoria della Promo Tennis Vasto nel campionato di serie C dopo il buon pareggio contro Giulianova di due settimane fa [LEGGI]. Con il successo per 5-1 contro il Tortoreto i vastesi del presidente Pino D'Alessandro conquistano con due turni d'anticipo la permanenza nella categoria. "Non posso che essere soddisfatto anche oggi - commenta D'Alessandro - per questa vittoria in cui i ragazzi hanno dato prova di bravura e grande concentrazione. Anche quest'anno, con una squadra che possiamo ribattezzare self-made, visto che è formata da giovani vastesi cresciuti sui nostri campi, ci stiamo togliendo belle soddisfazioni".

Senza Nicola Troiano, oggi nelle vesti di capitano non giocatore, la Promo Tennis ha iniziato la giornata con la vittoria di Alessandro Falcucci contro Costantini (6-1/6-3) mentre nella seconda sfida Marco Marinaro è stato superato da Catenacci (1-6/2-6).

Angelo Ciancaglini ha portato la sfida sul 2-1 superando Di Anastasio che si è ritirato per un infortunio quando era sotto 6-2/5-3, poi Oscar Battilana ha portato a 3 i punti della sua squadra battendo Graziani (6-1/6-0). Il primo dei due doppi è stato vinto a tavolino dalla Promo Tennis poichè il Tortoreto, con il ritiro di Di Anastasio, non poteva schierare due coppie in campo. A chiudere i conti sul 5-1 è stata la coppia Falcucci-Ciancaglini A. che ha vinto contro Costantini- Catenacci (6-2/6-0).

Con la vittoria di oggi la Promo Tennis Vasto conquista la quinta salvezza consecutiva e il prossimo anno disputerà ancora la serie C. "È un risultato davvero importante - commenta il maestro Nicola Troiano - frutto del grande lavoro in allenamento di tutta la squadra e di una crescita costante nel corso degli anni". Nel prossimo turno la Promo Tennis osserverà il turno di riposo e poi affronterà l'ultima giornata sul campo del TA Le Sequoie.