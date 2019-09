Il Cupello frena la festa del Real Giulianova, per il San Salvo salvezza sempre più dura

Ancora un colpaccio del Cupello e questa volta è di quelli pesanti. I rossoblù infatti fermano il Real Giulianova arrivato con numerosi tifosi al seguito per festeggiare il ritorno in anticipo in Serie D. I giallorossi non avevano fatto i conti con i cupellesi evidentemente. Il solito Pendenza porta in vantaggio la squadra di mister Carlucci al 45'pt. Gli ospiti trovano il pareggio su calcio di rigore con Di Paolo al 34'st. Il pareggio sembrava il risultato ormai acquisito quando, invece, Bruno al 92'st segna il gol della vittoria per i locali.

ACQUAESAPONE - SAN SALVO - Pronti via e dopo 120 secondi l’Acquaesapone si porta in vantaggio con Petito che recupera un pallone e si invola verso la porta ospite trafiggendo il giovane portiere Monaco. Al 12’ dopo un batti e ribatti Tafili calcia ma l’estremo difensore locale si distende e para. Il San Salvo al 15’ trova la rete del pareggio grazie a un tiro in diagonale di Di Pietro. Dopo un’occasione capitata sui piedi di Dema al 17’ l’Acquaesapone torna in vantaggio con Di Donato che di testa sugli sviluppi di un corner realizza il 2-1. Al 27’ i locali vanno di nuovo in rete questa volta con Marrone. Nella ripresa succede di tutto. Alla mezz’ora Di Cerchio firma il 4-1. I biancazzurri cercano la reazione e dopo due occasioni capitate a Molino accorciano le distanze con Dema. Poco prima del 90’ Molino riapre il match con un bel gol. Nei minuti di recupero Colitto firma il 4-4 ma gli animi si scaldano e Ramundo viene espulso. Nel nervosismo finale al 96’ Maiorani realizza il 5-4 che regala la vittoria ai padroni di casa.

Alla fine del campionato mancano tre giornate, i sansalvesi sono ultimi con due punti in meno del Miglianico. Raggiungerli però potrebbe non bastare se il vantaggio delle altre sarà di 10 punti o più.

Nella prossima giornata i biancazzurri di mister Sgherri riceveranno La Renato Curi Angolana, il Cupello andrà in trasferta a Montesilvano contro l'Acquaesapone.

LA 14ª GIORNATA DI RITORNO

Alba Adriatica - Amiternina 1-1

Sambuceto - Capistrello 1-0

Torrese - Chieti 2-3

Montorio - Martinsicuro 1-1

Paterno - Miglianico 1-0

River Chieti - Penne 2-0

Cupello - Real Giulianova 2-1

Spoltore - Renato Curi Angolana 2-0

Acquaesapone - San Salvo 5-4

LA CLASSIFICA

Real Giulianova 69



Chieti 61

Martinsicuro 56

Paterno 54

Spoltore 52



Torrese 46

Renato Curi Angolana 45

Capistrello 45

Penne 42

Alba Adriatica 42

Sambuceto 40

Cupello 37

Acquaesapone 36



River Chieti 33

Amiternina 30

Montorio 29

Miglianico 22



San Salvo 20

LA PROSSIMA GIORNATA

Acquaesapone - Cupello

Amiternina - Spoltore

Capistrello - Paterno

Chieti - Sambuceto

Martinsicuro - Torrese

Miglianico - River Chieti

Penne - Alba Adriatica

Real Giulianova - Montorio

San Salvo - Renato Curi