I rischi della rete spiegati agli alunni all’Omnicomprensivo di Gissi

Sabato 7 aprile, alunni, genitori e docenti delle scuole primarie e secondarie si sono ritrovati nell’aula magna dell’Istituto Omnicomprensivo “Spataro” di Gissi per riflettere insieme sul tema Sicurezza in rete: rispetto e legalità.

L’evento, organizzato nell’ambito del più ampio progetto nazionale ed europeo Generazioni Connesse, che la scuola ha inserito nel proprio piano triennale dell’offerta formativa, ha voluto contribuire a educare all'uso consapevole della rete imparando a riconoscere i rischi a esso legato. Ha visto graditi ospiti e illustri relatori il maggiore Amedeo Consales, comandante della Compagnia dei carabinieri di Vasto, il luogotenente Antonio Quarta, comandante della Stazione dei carabinieri di Gissi, l’avvocato Massimiliano Ceddia, patrocinante in Cassazione e il prof. Emanuele D’Ugo, docente della scuola ed esperto di informatica.

I lavori, introdotti dalla dirigente scolastica dell’istituto, Aida Marrone, e dai docenti organizzatori, Francesca Napoleone e Cristian Senerchia, hanno offerto un prezioso contributo alla formazione dei ragazzi in direzione di un uso corretto e consapevole della rete Internet, mettendo in luce le opportunità e i rischi ad esso connessi e sottolineando il ruolo fondamentale degli adulti significativi e della sinergia scuola-famiglia-territorio per la promozione della sicurezza e della legalità.