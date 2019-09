Fiore e Leonetti ribaltano il risultato: la Vastese vince in rimonta a Castelfidardo

Vastese corsara a Castelfidardo nella 30ª giornata del campionato di serie D. I biancorossi, dopo essere andati sotto su calcio di rigore, sono riusciti a ribaltare il punteggio nel secondo tempo con Fiore e Leonetti conquistando così il secondo successo di fila come non capitava dal girone d'andata. La squadra di mister Colavitto sale a quota 50 punti al quarto posto con due lunghezze di vantaggio su L'Aquila e San Marino. Domenica prossima la Vastese ospiterà all'Aragona il Francavilla.

La partita. All’8’ gol annullato alla Vastese. Sugli sviluppi di un corner di Nicola Fiore era stato bravo Leonetti ad insaccare in rete ma l’arbitro non ha convalidato la rete per un presunto fallo di un giocatore biancorosso in mischia. La Vastese sembra proprio non avere la sorte dalla sua parte perchè al 21’ viene annullato un secondo gol ai biancorossi. Pizzutelli aveva segnato direttamente su calcio di punizione ma un giocatore in posizione irregolare avrebbe ostacolato il portiere locale. Il Castelfidardo alza però la sua pressione e prova ad impensierire la retroguardia vastese che però regge bene. Al 36’ però arriva il vantaggio della squadra di casa su calcio di rigore assegnato ai marchigiani per fallo di Iarocci. Sul dischetto si presenta Montagnoli che non sbaglia e sblocca il risultato. Nel finale si fa male Pizzutelli, costretto a uscire dal campo. Il centrocampista pugliese non riesce a proseguire la sua partita e nel secondo tempo al suo posto entra Cherillo.

Al 19’ della ripresa c’è il pareggio della Vastese. L’arbitro concede un calcio di punizione per un fallo subito dal neo entrato Tedesco. È l’occasione buona per Nicola Fiore che si conferma uno specialista dei calci da fermo e manda la palla in rete per l’1-1. Quando ormai la partita sembra avviata al pareggio ecco che, al 38’, Leonetti ribalta il risultato raccogliendo il cross dalla fascia di Cane e spedendo di testa in rete.

Castelfidardo - Vastese 1-2

(36’ Montagnoli [r]; 19’st Fiore; 38’st Leonetti

Castelfidardo: Selvaggio (13'st Bottaluscio), Terrenzio, Massi (32'st Mantini), Trillini (18'st Lispi), Borgese, Giovagnoli, Bordi, Pigini (38'st Grazioso), Calabrese (25'st Pedalino), Montagnoli, D'Ercole. A disposizione: Giannantonio, Marino, Burini. Allenatore: Vagnoni

Vastese: Camerlengo, Cane (38'st Iodice), De Chiara, De Feo, Amelio, Iarocci, Stivaletta, Pizzutelli (1'st Cherillo), Leonetti (41'st Lucciarini), Fiore, Bittaye (19'st Tedesco). A disposizione: Alonzi, Carice, Casciani, Maronilli, Di Pietro. Allenatore: Colavitto

Arbitro: Cecchin di Bassano del Grappa (assistenti Faini e Raus di Brescia)

Ammoniti: Bordi, Pigini, Cane, Amelio

La 30ª giornata

Castelfidardo - Vastese 1-2

Campobasso - Pineto 1-2

Fabriano Cerreto - Monticelli 1-2

Francavilla - Jesina 1-0

L'Aquila - Matelica 2-1

Nerostellati - Sangiustese 1-3

Olympia Agnonese - Vis Pesaro 1-1

Recanatese - San Marino 1-2

San Nicolò - Avezzano 2-2

La classifica: 65 Matelica; 64 Vis Pesaro; 52 Avezzano; 50 Vastese; 48 L'Aquila, San Marino; 47 Pineto; 45 Sangiustese; 44 Francavilla; 43 Castelfidardo; 37 Recanatese; 36 Campobasso; 34 Olympia Agnonese; 31 San Nicolò; 30 Jesina; 26 Monticelli; 19 Fabriano Cerreto; 15 Nerostellati.