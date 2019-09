Colpo del Gissi: abbattuta l’Odorisiana. Vincono Real Casale, Sansalvese e Virtus Tufillo

Un Gissi volitivo ferma un'Odorisiana opaca. È questo il responso del big match di oggi che vedeva la seconda forza del campionato nettamente favorita almeno sulla carta. A Monteodorisio finisce 3 a 1 per gli ospiti con i giallorossi andati in rete con Di Croce (doppietta) e Franchella. I biancoverdi segnano nel recupero con Ciccotosto.

Il campionato ormai sembra deciso. La squadra di mister Marrocco andrà a Palena domenica prossima dove i padroni di casa cercheranno di sfruttare il fattore campo per fare festa in anticipo. Per impedirlo l'Odorisiana dovrà per forza vincere e continuare a farlo: nelle due ultime giornate, infatti, l'attuale capolista riposerà e un clamoroso sorpasso non è ancora escluso dalla matematica.

Dietro si fa sotto il Real Casale ormai arrivato a un solo punto dai biancoverdi. A cadere oggi davanti ai giallorossi è stata la Civitellese superata per 2 a 0. Il mattatore di giornata è stato ancora una volta Graziano Di Biase autore di una doppietta.

A un punto dalla zona play off c'è la Sansalvese alla terza vittoria consecutiva. Sul campo di via Stingi è bastata la rete di Torres per abbattere la Dinamo Roccaspinalveti.

Il Carunchio impatta 1 a 1 contro l'Atletico Roccascalegna tra le mura amiche. Si decide tutto nel primo tempo: al vantaggio immediato degli ospiti (al secondo minuto) risponde Buba Baldeh al 35'pt.

In zona play out, infine, è da annotare l'importante vittoria della Virtus Tufillo contro un'altra pretendente della salvezza, il Villa S. Maria. Finisce 2 a 0 con le reti di Colaiacovo e Marzocchetti.

L'11ª GIORNATA DI RITORNO

Carunchio - Atletico Roccascalegna 1-1

Real Casale - Civitellese 2-0

Sansalvese - Dinamo Roccaspinalveti 1-0

Odorisiana - Gissi 1-3

Di Santo Dionisio - Palena 1-1

Virtus Tufillo - Villa S. Maria 2-0

Riposano San Buono e Quadri

LA CLASSIFICA

Palena 61



Odorisiana 53

Real Casale 52

Di Santo Dionisio 43

Gissi 38



Sansalvese 37

San Buono 29

Carunchio 27

Quadri 24

Dinamo Roccaspinalveti 22

Atletico Roccascalegna 20



Virtus Tufillo 17

Villa S. Maria 10



Civitellese 5

LA PROSSIMA GIORNATA

Atletico Roccascalegna - Quadri

Civitellese - Virtus Tufillo

Dinamo Roccaspinalveti - Real Casale

Palena - Odorisiana

San Buono - Sansalvese

Villa S.Maria - Carunchio

Riposano Gissi e Di Santo Dionisio