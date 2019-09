Alunni speleologi per un giorno per vedere da vicino l’Inferno di Dante

I ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Omnicomprensivo “G. Spataro” di Gissi (classi II di Gissi e San Buono e la classe III di San Buono) si sono recati alle grotte di Castelcivita per assistere alla rappresentazione dell'Inferno dantesco in un'insolita quanto suggestiva cornice. La finalità di questo viaggio di istruzione è avvicinare i ragazzi all'opera dantesca in una maniera più coinvolgente rispetto alla semplice lettura sul libro di testo.

L'esperienza è stata molto coinvolgente per gli studenti che hanno assistito ad una rappresentazione dei passi più significativi della cantica dantesca, accompagnati da luci e musiche. Gli alunni hanno trovato particolarmente interessante la parte finale: l'incontro con Lucifero che attraverso alcune foto significative veniva ripresentato in alcuni personaggi della storia contemporanea. Nutrita la presenza di altre scolaresche nelle grotte a conferma di un'iniziativa di successo. Tanti i momenti di socializzazione sia tra gli alunni dei diversi plessi del nostro istituto che con ragazzi provenienti da altre scuole.

La redazione della scuola