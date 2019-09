Moto contro ambulanza: il paziente trasferito da un secondo mezzo

Moto contro ambulanza con un secondo mezzo ospedaliero che è dovuto intervenire per prelevare il paziente sul veicolo incidentato.

È successo oggi alle 14 in alla rotatoria di via dei Conti Ricci dove un ciclomotore Piagg­io condotto da un minorenne che proveniva da via Madonna dell'Asilo ha impattato contro un'ambulanza in servizio d'emergenza che proveniva da via Paul Harris.

Sul posto oltre la pattug­lia pattuglia della polizia Locale per i rilievi del caso, interveniva una secon­da ambulanza per completare il servizio di trasporto del mal­ato già a bordo su quella coinvolta nel sinistro.

Un altro incidente si è verificato alle ore 16 in via dei Conti Ricci all'intersezio­ne con via Milani tra un'autovettura Fi­at Punto condotta da D.R.F e un motociclo Aprilia Scarabeo condotto da P.F.P., che percorrevano la medesima corsia di ma­rcia, la cui dinamica è al vaglio della pattuglia della poli­zia locale intervenu­ta.