Cinque colpi di pistola contro il ristorante Sunrise sulla loggia Amblingh

Cinque colpi di pistola esplosi contro la porta di vetro del ristorante Sunrise sulla loggia Amblingh. È l'amara sorpresa che i proprietari stamattina hanno trovato all'orario di apertura.

Chi ha sparato probabilmente lo ha fatto durante la notte. I titolari dell'attività a conduzione familiare, aperta dal 2003 sulla Loggia, sono stati avvisati da un vicino che pensava ad un furto. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Vasto che hanno effettuato i rilievi e prelevato i bossoli ancora presenti in zona.

Nonostante l'amarezza, la famiglia Di Tieri è decisa a non farsi intimidire: "Ormai accade a tanti in questa città – dice a zonalocale.it Elvis, figlio dei titolari – apriamo lo stesso e andiamo avanti. Non abbiamo idea di chi possa essere stato. La nostra clientela è fatta prevalentemente da turisti e famiglie. Avevamo subito un furto qualche anno fa ma mai altri episodi. Stamattina ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo ripreso a lavorare".

I militari coordinati dal maggiore Amedeo Consales sono chiamati a far luce su questo ennesimo inquietante episodio di cronaca.