38enne ai domiciliari per i furti ai ristoranti e nelle auto evade: arrestato nuovamente

Dai domiciliari al carcere. Per G.B., 38enne originario della provincia di Napoli, ma residente a Vasto da anni, è scattato l'aggravamento della pena. L'uomo è accusato insieme a G.A. (43enne vastese) di aver messo a segno diversi furti a danno di attività commerciali e all'interno di automobili.

Per questi fatti era già stato arrestato due volte. Una prima volta il 22 gennaio, sempre insieme al complice, quando i carabinieri di Vasto lo fermarono dopo un tentativo di furto andato male alla pizzeria "Il Gattopardo"; erano sospettati anche di altri colpi messi a segno all'inizio dell'anno.

Scarcerati in attesa del processo, i due furono arrestati nuovamente il 19 marzo: per le forze dell'ordine i due sono gli autori di alcuni dei numerosi furti con spaccata ai danni di auto parcheggiate [LEGGI].

Per G.B. erano stati disposti i domiciliari, ma l'uomo ha violato più volte la misura cautelare, per questo il sostituto procuratore Michele Pecoraro ha chiesto l'aggravamento della pena concesso dal giudice Italo Radoccia.

IL 38enne così è stato arrestato nuovamente ieri dai carabinieri coordinati dal maggiore Amedeo Consales e trasferito in carcere. Ora dovrà rispondere anche di evasione.