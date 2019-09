Lotteria di Pasqua: ecco i biglietti vincenti

Sabato 31 marzo, alle ore 19, presso il Palace Hotel di Vasto marina, sono stati estratti i biglietti vincenti collegati alla lotteria di Pasqua, organizzata dal Rotary Club Vasto e autorizzata dai Monopoli di Stato, per raccogliere fondi in favore della campagna di prevenzione dell’aneurisma addominale “Un minuto ti salva la vita” in memoria di Ugo Lalla.

I numeri vincenti sono 896 (primo premio), 904 (secondo premio), 851 (terzo premio). I premi in palio sono delle uova di cioccolato artigianale giganti che possono essere ritirate, portando con sé il tagliando vincente, direttamente presso la pasticceria Pannamore di Vasto in via Maddalena entro il prossimo 15 aprile, oltre questa data i premi non ritirati saranno donati a Don Gianfranco Travaglini della parrocchia di San Giuseppe.

“Abbiamo venduto mille e cento biglietti al costo di due euro ciascuno in tutto il territorio vastese – sottolinea Christian Lalla Presidente del Rotary Club Vasto – siamo molto contenti perché l’intera cifra finanzierà la prevenzione dell’aneurisma addominale ovvero la somministrazione gratuita di ecografie all’addome presso strutture specializzate. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno acquistato un tagliando della lotteria, un piccolo gesto che ci permetterà di fare un numero maggiore di ecografie addominali e di poter salvare, almeno potenzialmente, un numero più alto di vite umane – conclude Christian Lalla”.

Comunicato stampa