La Tribù dei Sorrisi dona una nuova carrozzina ad Oncologia

Questa mattina La Tribù dei Sorrisi onlus, che svolge attività di clownterapia all'ospedale San Pio di Vasto, ha donato al reparto Oncologia una nuova carrozzina. La presidente Silvana Ranalli e alcuni volontari hanno consegnato il dono al direttore sanitario Rosanna Florio e al resporesponsabile UOS Oncologia Nicola D'Ostilio alla presenza del personale medico e infermieristico.

"Vogliamo esprimere il nostro grazie alla direzione al personale sanitario e infermieristico per l'accoglienza e averci permesso di realizzare questo piccolo gesto per il reparto. Un'iniziativa a testimoniare l’impegno quotidiano della nostra associazione nel volontariato e nel soccorso di chi ha più bisogno, un impegno che spesso si concretizza anche nel saper cogliere le esigenze e trovare il giusto mezzo per soddisfarle e veicolarle sul territorio".