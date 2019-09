I bambini "colorano di blu" Gissi per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo

Palloncini e manine blu per sensibilizzare la cittadinanza sul sentito tema dell'autismo. L'occasione è stata quella promossa dalla scuola comunale paritaria dell'infanzia di Gissi che stamattina ha festeggiato la Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, posticipata perché in programma lo scorso 2 aprile, giorno di chiusura festiva.

L'opera di sensibilizzazione è stata affidata ai bambini guidati dalle maestre e dalle mamme. I piccoli alunni hanno raggiunto la villa comunale dove sono stati impegnati in tre attività. Hanno innanzitutto realizzato cartoncini personalizzati con le impronte blu delle proprie mani per poi dipingere un pannello lanciandogli contro dei palloncini pieni di vernice (lo stesso poi sarà esposto pubblicamente). Infine, c'è stato il lancio liberatorio in aria dei palloncini blu. Un bel colpo d'occhio per la cittadina dell'entroterra vastese che si è completato con il corso Gaspari addobbato da altrettanti palloncini blu e messaggi di sensibilizzazione sull'argomento.

Una giornata diversa per i bambini che hanno partecipato con allegria e impegno. La scuola ringrazia le mamme e i ragazzi dell'istituto San Francesco, che, trovandosi di passaggio nella zona, si sono uniti volentieri alle attività proposte.