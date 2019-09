’Vivere online’, un incontro su "Risorse e insidie delle famiglie digitali"

"In un’era in cui le potenzialità della tecnologia e della rete sono ormai note a tutti, crediamo sia utile interrogarci su cosa realmente la vita online ci offre e cosa nasconda sotto la punta dell’iceberg. Come essa abbia cambiato il nostro modo di rapportarci alle persone e al mondo. Come questa pervasività di Internet nelle famiglie incida sulla costruzione dell’identità dei cosiddetti nativi digitali, ragazzi nati e cresciuti in corrispondenza delle nuove tecnologie informatiche, sui loro processi di socializzazione, sulle relazioni familiari e sugli stili educativi".

Così l'associazione Centro di Consulenza alla Persona "Armonia" di Vasto presenta l'incontro che il prossimo 7 aprile, alle 16, si svolgerà nella pinacoteca di Palazzo D'Avalos sul tema "Vivere on line - Risorse e insidie nelle famiglie digitali".

I relatori saranno il salesiano Don Gian Luigi Pussino, delegato di Comunicazione sociale dei Salesiani Italia Centrale e Ivana De Leonardis, consulente della Coppia e della Famiglia, referente regionale Abruzzo e Molise AICCeF.

"L'invito a partecipare e a tutte le persone interessate a mantenere uno sguardo vigile e critico su un argomento di forte attualità".