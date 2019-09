’Ali per sognare’, il libro di Stefania Piscicelli per sostenere la ricerca sulla leucemia

Sabato 7 aprile alle ore 9 presso la Multisala del Corso di verrà presentato il libro Ali per Sognare. Il ricavato del libro, dell'autrice vastese Stefania Piscicelli, illustrato dall'insegnante Stefania D'Orazio e con la grafica di Giordano Marcianelli, sarà devoluto all'AIL di Pescara, associazione che promuove la ricerca scientifica per la cura della leucemia.

Nel'incontro di sabato mattina, che vedrà la partecipazione di tanti bambini delle scuole vastesi, con l'autrice ci saranno l'insegnante Alessandra Travaglini e l'ematologa Magda D'Ercole.

Il libro scritto è ideato per bambini ma rivolto a tutti i giovani e vecchi sognatori racconta la storia di un giovane bruco in viaggio verso il suo sogno. La morale del racconto è quella di credere sempre in se stessi e nei propri sogni e non arrendersi mai difronte alle difficoltà della vita. Come bruco Natale, protagonista del racconto, l'autrice ha sempre avuto il piccolo desiderio di farsi promotrice di un evento a favore dell'AIL, sogno che si realizza con la pubblicazione di questo libro che è già in vendita al prezzo di 6 euro presso diverse librerie vastesi. Il progetto benefico è stato finanziato e sostenuto grazie alla sponsorizzazione di diversi imprenditori vastesi che hanno dimostrato grande sensibilità al progetto e alla causa.