Ha un malore alla guida ed esce fuori strada, muore 51enne di Scerni

È morto molto probabilmente per un malore avuto alla guida della propria auto. Romeo Di Giovanni, classe 1966, poco dopo la mezzanotte è finito con la propria Alfa 147 nei campi, tra le viti d'uva in Contrada Ragna, frazione San Giacomo a Scerni. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Vasto, il 118 e i carabinieri, ma non c'è stato nulla da fare.

Il sospetto è che l'incidente possa essere stato causato da un malore, così come il decesso: l'uomo infatti non avrebbe riportato particolari ferite nell'uscita di strada. Di Giovanni era molto conosciuto a Scerni dove attualmente risiedeva.