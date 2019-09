A Monteodorisio 68enne di origine bulgara trovata morta nella sua abitazione

Una donna di 68 anni, S.M., originaria della Bulgaria, è stata trovata questa mattina senza vita all'interno della sua abitazione a Monteodorisio. La donna era arrivata da qualche anno in paese dove si era stabilita in un'abitazione del centro storico. Questa mattina la sorella, che vive all’estero, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, ha chiamato in Municipio per avere notizie.

Nell'abitazione si è recata l'agente di polizia municipale di Monteodorisio insieme alla pattuglia dei carabinieri di Cupello. La donna è stata trovata priva di vita all'interno della casa. La ricongnizione da parte del medico legale ha accertato che la donna è morta per cause naturali.