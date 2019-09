Auguri di Buona Pasqua ai lettori di Zonalocale

Auguri di Buona Pasqua a tutti voi lettori di Zonalocale.

Un sincero e affettuoso da parte della nostra redazione e da tutto lo staff perchè possiate trascorrere una giornata in compagnia delle persone a voi care.

Un pensiero anche a chi, anche in questa giornata, non potrà festeggiare perchè colpito dai tanti pensieri che affliggono i nostri giorni, salute, lavoro, problemi legati alla famiglia. Che sia questo un giorno di luce e di speranza.

Vogliamo condividere con voi un passaggio significativo dell'omelia che Papa Francesco ha pronunciato nella veglia pasquale a San Pietro. "Quanto abbiamo bisogno che la nostra fede sia rinnovata, che i nostri miopi orizzonti siano messi in discussione e rinnovati da questo annuncio! Egli è risorto e con Lui risorge la nostra speranza creativa per affrontare i problemi attuali, perché sappiamo che non siamo soli".