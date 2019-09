Vasto, nel centro storico e sulla riviera le due processioni del Venerdì Santo

Doppia processione, come ormai accade ormai da molti anni, per il Venerdì Santo a Vasto.

In contemporanea con la Via Crucis che si è snodata ieri per le strade del centro storico, un'altra processione si è svolta a Vasto Marina.

Dopo la funzione nella chiesa di San Francesco d'Assisi, celebrata da padre Franco Berti, è stato il parroco di Stella Maris, padre Luigi Stivaletta, a presiedere il corteo dei fedeli al seguito delle statue del Cristo Morto e della Madonna Addolorata.

La processione ha percorso viale Dalmazia, transitando dinanzi a Stella Maris, e poi il centro della località balneare, prima di fare rientro nella chiesa di San Francesco per la benedizione conclusiva.