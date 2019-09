Riserva di Punta Aderci pronta ad accogliere i turisti del weekend pasquale

In occasione delle festività pasquali nella Riserva di Punta Aderci sono stati realizzati degli interventi per risistemare la percorribilità della gradinata di accesso a Punta Penna, che con le piogge invernali aveva subito uno smottamento di terra. Sono stati quasi ultimati i lavori di ripristino e allargamento dello stagno retrodunale nella spiaggia di Punta Penna e, grazie all'aiuto dei richiedenti asilo ospiti del Consorzio Matrix, sono state ripulite dai rifiuti plastici tutte le spiagge della Riserva compresa Mottagrossa.

L’assessore alle politiche ambientali e del territorio con delega alle aree protette Paola Cianci: “ Un progetto di riqualificazione ambientale che abbiamo potuto realizzare grazie ad una sorgente naturale di acqua dolce proveniente dalla falesia che ha ricreato un'area umida, che favorirà un habitat adatto alle specie protette della riserva, che permetterà ai tanti turisti e alle tante scolaresche in visita di comprendere e osservare da vicino questo piccolo ecosistema che renderà ancora più suggestivo il percorso in legno che attraversa il retroduna. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per presentare al meglio la Riserva di Punta Aderci nonostante le condizioni metereologiche avverse dei giorni scorsi”.

L’assessore alle politiche sociali con delega alle politiche dell’integrazione Lina Marchesani: la collaborazione da parte degli ospiti del Consorzio Matrix nella cura della Riserva, sono un’ulteriore prova del nostro grande impegno per favorire l’integrazione a partire dal rapporto con la natura che caratterizza il nostro territorio.