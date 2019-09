L’8 aprile a San Salvo il trofeo Primavera

Arriva la bella stagione, si risvegliano gli ardori ed anche noi ciclisti non siamo da meno... Fremono i muscoli, sgommano le ruote ed anche presso la Asd Ciclistica Valle Trigno fervono le attività per riprendere la stagione ciclistica.

E allora, l'8 aprile a San Salvo si svolgerà la gara ciclistica amatoriale Trofeo Primavera, prova valida per la Coppa Abruzzo & Molise UISp, ma aperta a tutti gli enti convenzionati.

Il punto di ritrovo, per effettuare le operazioni di check-in, e la partenza della manifestazione, è situato nella zona industriale di San Salvo in viale Libero Grassi n. 80, nei pressi dello stabilimento “Ecologica Valtrigno s.r.l.”; luogo facilmente raggiungibile dall’uscita dell’autostrada A14 casello Vasto-Sud/San Salvo/Montenero di Bisaccia.

Il percorso in questione, pianeggiante, prevede un anello di circa 5 km da percorrere 12 volte, per un totale di 60 km. Sono previsti ricchi premi, per i primi tre classificati e i primi tre di ogni categoria, oltre al trofeo primavera che verrà assegnato alla squadra più numerosa.

Per tutte le info e dettagli, potete contattare i seguenti numeri

Roberto: 3888018955

Rocchino: 3384668335

Mail: info@ciclisticavalletrigno.it

Asd Ciclistica Valle del Trigno