Dai tifosi del gruppo ’Antica Tradizione’ doni per il canile di Vasto

Doni di Pasqua speciali quelli che hanno ricevuto oggi pomeriggio i volontari dell'associazione Amici di Zampa che si occupa della gestione del canile comunale. Una delegazione di tifosi della Vastese del gruppo Antica Tradizione si è recata a vallone Maltempo per consegnare cibo, coperte e una rete di recinzione per i bisogni della struttura. "Un piccolo gesto per rendere più dolce la Pasqua per gli ospiti del canile di Vasto e per dimostrare a tanti che ultras non è quello che vogliono far credere, ma soprattutto amicizia, aggregazione, aiuto dei più deboli e molto altro ancora!", commentano gli appartenenti al gruppo Antica Tradizione.

Ad accoglierli c'era la presidente dell'associazione Amici di Zampa, Rosanna Florio, insieme ad altri volontari. "Abbiamo apprezzato molto il gesto di questi ragazzi. Le esigenze del canile, come hanno potuto vedere anche loro nel corso della visita, sono davvero tante. Ci sarebbe davvero bisogno del nuovo canile, per poter accogliere dignitosamente i cani e per rendere fruibile la struttura a tutti. Qui la situazione diventa insopportabile ogni giorno di più. Speriamo che, una volta per tutte, si possa procedere con questo progetto atteso ormai da troppi anni. Sono contenta che anche dei giovani, legati tra loro dalla passione per il calcio, abbiano voluto fare questo gesto di solidarietà".