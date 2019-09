Abbonamenti a prezzo agevolato per gli over 65 con reddito basso

Anche per l’anno 2018 l’amministrazione comunale di Vasto ha attivato l'abbonamento annuale nominativo da rilasciare ai residenti in presenza di determinati requisiti.

“Continuiamo sempre ad avere una grande attenzione – ha commentato il sindaco di Vasto Francesco Menna – per le fasce deboli e più vulnerabili della nostra città che questo provvedimento ha inteso tutelare e salvaguardare mantenendo, nonostante le difficoltà di bilancio, aree di esenzione e quindi di gratuità del trasporto collegate a specifiche condizioni socio-economiche”.

L’agevolazione viene mantenuta per gli over 65 che abbiamo un reddito Isee del nucleo familiare non superiore a 10.630,00 euro.

“Il nostro obiettivo – spiega l’assessore alle politiche ambientali e del territorio con delega ai trasporti e alla mobilità sostenibile Paola Cianci – è quello di favorire l’utilizzo del trasporto pubblico ai cittadini in età avanzata in modo da facilitare loro lo spostamento in città in piena autonomia”.

La domanda di ammissione al beneficio – corredata da una fototessera – deve essere presentata presso gli uffici della Società Autoservizi Tessitore, in Corso Mazzini n.31/C, dove gli abbonamenti saranno rilasciati previo versamento della somma di 50,30 euro.