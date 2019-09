A Vasto dal 26 aprile il corso per assaggiatore di vino

Avrà inizio a Vasto il 26 aprile il primo corso per assaggiatore di vino organizzato dall'ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino), sorta ad Asti nel 1951, in collaborazione con il Club delle Bollicine e del Vino Italiano, associazione culturale sorta a Vasto nel 2017.

L’iniziativa culturale ha lo scopo di far conoscere l'importanza e il piacere dell'arte dell'assaggio del vino, rendere più attento il produttore e più consapevole il consumatore favorendo un approccio corretto con il prodotto.

Il vino è passione, tradizione, cultura, amore per il territorio, e sono le caratteristiche del corso aperto sia agli appassionati che a coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo del vino.

Il corso per assaggiatore si svolgerà presso il Castello Aragona e saranno tenute da relatori ONAV abilitati all’insegnamento, da enologi e agronomi, si svilupperà in 5 lezioni, una ogni giovedì, durante le quali alla parte teorica si affiancherà la parte pratica che prevede per ogni lezione l’assaggio di quattro vini.

Al termine del corso verrà consegnato un attestato di partecipazione, oltre al materiale didattico e a riviste specializzate di settore.

Gli organizzatori confidano in un’ampia partecipazione al corso, il cui programma è consultabile sulla pagina Facebook del Club delle Bollicine e del Vino Italiano.