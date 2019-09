Superenalotto, a Vasto centrato il "5": vinti quasi 40mila euro

Quasi quarantamila euro. Per la precisione, 39mila 974 euro e 81 centesimi. E' la somma che intascherà l'ignoto scommettitore che ieri a Vasto ha centrato il "5" al Superenalotto.

La schedina è stata giocata nella tabaccheria-ricevitoria di Fiorenza De Risio, in piazza Diomede, nel cuore della città antica. "Non abbiamo idea di chi sia, anche perché non si è ancora presentato nessuno a riscuotere la vincita", dicono la titolare e la sorella.

In tutta Italia, nessuno ha indovinato la combinazione vincente: 11, 15, 32, 35, 52, 56. Il Jackpot, ieri sfiorato a Vasto, sale ha 121,9 milioni di euro, "il premio più alto in Europa e il quinto nella storia del concorso", informa l'agenzia Agipronews. "La sestina esatta è stata realizzata l'ultima volta il primo agosto dello scorso anno, con 78 milioni finiti a Caorle, in provincia di Venezia, mentre in Abruzzo il 6 manca dal 2012 quando, il 30 agosto, ad Avezzano, vennero centrati 12,3 milioni di euro".