Secondo giorno di roghi lungo la Trignina, arriva l’elicottero per circoscrivere le fiamme

Vigili del fuoco con l'elicottero tentano d spegnere definitivamente l'incendio che da ieri sta bruciando una superficie boschiva nei pressi della statale 650 Trignina.

Il rogo, le cui cause sono da accertare, è scoppiato in territorio di Lentella. I vigili del fuoco di Vasto sono al lavoro costantemente da circa 24 ore per circoscrivere e fiamme, evitando che si propaghino pericolosamente verso la Fondovalle Trigno e la vicina provinciale.

Stamani, quando l'incendio si è innescato ancora una volta, i pompieri del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo hanno chiesto l'ausilio di un elicottero, decollato dal Distaccamento aeroportuale di Pescara. Il velivolo è in azione.