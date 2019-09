Rapina in banca in pieno centro: picchiato un cassiere, bottino ingente

11,55 - Un cliente della banca racconta l'accaduto:

11,35 - Testimoni raccontano. Un cliente, che era il secondo della fila allo sportello su cui si sono fiondati i malviventi, ricorda di aver visto un rapinatore immobilizzare da tergo il primo della fila, mentre l'altro ha scavalcato la vetrata dello sportello, picchiato il cassiere con un pugno e, quando l'uomo è caduto a terra, lo ha preso a calci. Poi ha detto: "State calmi".

Un altro cliente dice di aver sentito la frase: "Non chiamate le forze dell'ordine, se no finisce male".

Il colpo è durato pochissimo. I due, che avevano i volti mascherati, hanno intimato al personale di aprire la cassaforte, arraffando il denaro e sistemandolo dentro alcuni sacchetti. Una volta usciti dall'istituto di credito, si sono avviati velocemente a piedi lungo la salita di via Tobruk. Sono stati visti fuggire a bordo di una Fiat Panda.

11,30 - All'interno della banca ci sono il commissario capo Fabio Capaldo, dirigente del Commissariato di Vasto, e l'ispettore superiore Carmine Pontassuglia. Stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti.

Ore 11 - Un cassiere è stato picchiato da un rapinatore. E' stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Nella banca sono entrati due malviventi armati di taglierino. Uno di loro aveva il volto travisato da una maschera. Bottino ingente.

La prima notizia - Una rapina è stata messa a segno stamattina, attorno alle 10, in pieno centro di Vasto. Nel mirino dei malviventi la filiale della Bper:Banca, che si trova all'angolo tra via San Michele e via Tobruk.

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche 118. I soccorritori sono usciti dall'istituto di credito trasportando una persona su una lettiga e adagiandola sull'ambulanza.

Carabinieri e polizia hanno avviato la caccia ai rapinatori.