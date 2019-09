La discarica degli incivili è in piazza Fiume: immondizia indifferenziata e cestini divelti

Fino a due anni fa, la meta erano i cassonetti di via Spalato e via Puccini. Ora è in piazza Fiume. La discarica degli incivili si trova a Vasto Marina, davanti alla ex stazione ferroviaria.

A pochi giorni dal lunedì di Pasqua, quando la riviera, dopo mesi di vuoto, tornerà a ripopolarsi, la sporcizia regna sovrana nel parcheggio più grande della città.

Fino al 2016, i cassonetti della località balneare, specie quelli della zona attorno allo scalo ferroviario dismesso, erano meta dei pellegrinaggi di coloro che non ne volevano sapere di fare la raccolta differenziata e usavano i cassonetti di Vasto Marina per gettare rifiuti di ogni genere.

Da giugno del 2016, però, la differenziata è arrivata anche sulla riviera e, così, i contenitori verdi sono spariti. Gli inquinatori (e anche gruppi di persone che periodicamente bivaccano nelle aree di risulta), allora, hanno iniziato a riempire i cestini di piazza Fiume.

Ieri sera, qualcuno ha divelto i contenitori, rovesciandoli a terra. E' ora di intervenire con controlli, registrazioni video e multe salate.