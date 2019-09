La Vasto Basket torna alla vittoria esterna: battuto il Basket Ball Teramo 70-50

Come da pronostico, visto che si giocava in casa dell'ultima in classifica, la BCC Ge.Vi. Vasto Basket ha battuto il Basket Ball Teramo nella penultima giornata della fase a orologio del campionato di serie C silver. Ieri sera i biancorossi si sono imposti per 70-50, conducendo il match sin dalle prime battute di una gara iniziata con ritmi non troppo elevati. Dopo metà partita Ierbs e compagni erano avanti di 12 punti, 35-28, potendo così controllare nella seconda parte e trovando buone percentuali al tiro, specialmente con un Dipierro che ha chiuso con 20 punti come top scorer di giornata.

Con questa vittoria la squadra di coach Gesmundo si conferma al secondo posto ma bisognerà attendere l'ultima giornata a orologio per avere una definizione completa della griglia playoff. Infatti sabato 7 aprile la Vasto Basket ospiterà l'Airino Termoli mentre Silvi, terza a -2, andrà a far visita al Magic Chieti già certo del primo posto. L'obiettivo dei vastesi è chiaro, vincere ancora per mantenere inviolato il PalaBCC e non dover guardare in casa altrui prima di iniziare, il 15 aprile, l'avventura nei playoff.

Basket Ball Teramo - BCC Ge.Vi. Vasto Basket 50-70

(10-16/23-35/38-51/50-70)

Teramo: Catenacci 8, Scarnecchia 0, De Sanctis 13, Cantatore ne, De Luca 8, Di Attilio 0, Pecorale ne, Piersanti 14, Di Francesco 5, Valento 2. Coach: Vitelli

Vasto: Paggi 0, Pace 10, Bernardotto 0, D’Annunzio 0, Dipierro 20, Marino 12, Di Tizio 10, Di Rosso 1, Ierbs 0, Cicchini 0, Oluic 17. Coach: Gesmundo