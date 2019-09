"La nuova strada è già ricettacolo di tossici e ubriaconi"

"Ecco cosa succede in assenza di luci: la nuova strada che congiunge via San Rocco con via del porto è diventata in poche settimane uno scenario di inizio degrado, frequentata da tossici, coppie in calore, bevitori incalliti... Questo perché l illuminazione non funziona, mentre prima dell'inaugurazione era funzionante".

A segnalare il problema a Zonalocale è M.R., residente del quartiere. Già nei giorni scorsi un altro abitante della zona aveva sollevato i problemi relativi alle ore notturne, quando la zona piomba in un buio pesto.