"Intitolare una strada ad Angelo Canelli" : Cappa sostiene l’iniziativa dell’avvocato Del Negro

Intitolare una strada di Vasto ad Angelo Canelli. Lo chiede Alessandra Cappa, raccogliendo l'iniziativa dell'avvocato Adone Del Negro. La consigliera comunale di Unione per Vasto ha scritto una lettera aperta al sindaco, Francesco Menna.

"In questi giorni - si legge nella missiva dell'esponente dell'opposizione - si sarà accorto anche lei del fermento che ha scosso tanti nostri concittadini in ordine alla iniziativa di intestare una strada della nostra città al vastese Angelo Canelli, medico e musicista di fama internazionale, molto amato e stimato per le sue doti umane, professionali e artistiche, purtroppo scomparso tragicamente nel 2006.

L’invito a porre in essere tale lodevole iniziativa, pubblicato sulla pagina facebook di un suo caro amico, ha raccolto infatti centinaia di adesioni e condivisioni, rimbalzando sui social in un tam-tam di emozioni ed entusiasmo che non può lasciare indifferenti.

Sicuramente non può lasciare indifferente lei, che, quale rappresentante della comunità cittadina e, quindi, interprete del sentimento comune, potrà dare celere impulso ad una proposta che rende omaggio, onore e memoria ad uno dei figli migliori di questa città.

Mi permetto, quindi, di farmi portavoce del sentimento comune, chiedendoLe di dare concretezza, con un gesto semplice ma significativo, alla volontà espressa dalla nostra comunità".