Con un minuto di silenzio i vigili del fuoco ricordano i due colleghi morti a Catania

Un minuto di silenzio con gli uomini e i mezzi schierati nel piazzale della caserma di via Madonna dell'Asilo. Così i vigili del fuoco di Vasto, alle 12 in punto, hanno ricordato Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, i due pompieri siciliani morti il 20 marzo a Catania a seguito dell'esplosione di una palazzina in via Garibaldi.

Con loro ha perso la vita anche il 75enne Giuseppe Longo, titolare della bottega di biciclette da cui sarebbe originata l'esplosione. Sulla vicenda sono in corso le indagini della magistratura catanese.

Questa mattina a Catania si è tenuto il funerale di Ambiamonte, con la presenza del ministro dell'Interno Minniti. Nel pomeriggio,a Trapani, l'ultimo saluto a Grammatico.

E, questa mattina, in tutte le caserme d'Italia i loro colleghi si sono uniti nel dolore alle loro famiglie osservando un minuto di silenzio.