Montalfano, messa in sicurezza la strada di collegamento con la fondovalle Treste

È stata messa in sicurezza la strada di collegamento del Comune di Cupello tra la fondovalle Treste e Montalfano. Nelle scorse settimane alcuni lettori ci avevano segnalato il pericolo in prossimità del ponticello sull'affluente del fiume Treste a causa dell'assenza di barriere protettive [LEGGI].

Qualche giorno dopo, la strada è stata chiusa al traffico in attesa dei lavori di messa in sicurezza [LEGGI]. Il Comune ha provveduto quindi a sistemare le barriere protettive ai lati del ponticello per evitare che qualche auto potesse mettere in fallo una ruota. La strada è stata quindi riaperta ed è tornata usufruibile.

L'uscita della fondovalle Treste che sbuca su un tratto eroso dal fiume è stata invece chiusa con del nastro.