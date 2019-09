Ladri rubano fioriere e telecamera al Caffè De Parma e vandalizzano un vaso comunale

Sette fioriere e una telecamera sparite dall'area esterna di un bar, mentre da un altro vaso, di proprietà del Comune, mani ignote hanno estirpato i fiori.

Lungo il centralissimo corso De Parma l'ultimo raid notturno dei ladri-vandali che colpiscono periodicamente nella Vasto antica.

A dire la verità, il primo furto era già avvenuto in serata quando, approfittando di un centro storico semideserto di lunedì, i ladri avevano portato via il primo vaso dai porta fioriere in ferro che delimitano la zona tavolini prospiciente il Caffè De Parma. Il personale del bar che si trova all'interno della galleria commerciale ha notato che dalla struttura metallica mancava uno dei recipienti rettangolari di terracotta.

Fino all'una di notte, quando la proprietaria, Teresa Griguoli, ha chiuso il locale, nessuna altra stranezza.

Dopo la chiusura, gli ignoti sono tornati in azione, rubando gli altri sei vasi e vandalizzando anche la fioriera comunale. Nell'incursione notturna, hanno divelto anche una delle due telecamere che si trovano all'ingresso della Galleria De Parma. Ma, pur eliminando una videocamera, non hanno cancellato i filmati registrati. Da quelle immagini partiranno le indagini delle forze dell'ordine.