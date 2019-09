L’iniziativa della pro loco di San Salvo: "Artigianando"

Una nuova opportunità per le donne per ritrovarsi e fare aggregazione a San Salvo, magari davanti a una buona tazzina di caffè per scambiarsi le proprie esperienze di vita, i propri saperi e realizzare ciò che più di altro sono in grado di fare con l’uso sapiente delle mani. La nuova proposta dell’Arte del Saper Fare della Pro Loco si chiama Artigianando con TuttoGusto ed è inserito nel Marzo Rosa del Comune di San Salvo.

L’appuntamento è per ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 a TuttoGusto in via dei Tigli 9 per “ritrovarsi, per lavorare e chiacchierare in compagnia in modo sano e creativo ” come sostengono le coordinatrici dell’Arte del Saper Fare Maria Sabatini, Ifigenia Venditti e Filomena Garzisi. “Artigianando sarà una novità per San Salvo e per l’intero centrosud. Un’opportunità per favorire l’uscita di casa delle donne per condividere esperienze di lavoro casalingo, sicuramente un importante punto di partenza” ha dichiarato l’assessore alla Cultura Maria Travaglini.