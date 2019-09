I biancorossi della Podistica Vasto alla Maratonina dei Fiori e alla Stramilano

Ancora un doppio impegno nello scorso weekend per la Podistica Vasto che ha visto alcuni suoi soci prendere parte a 2 classiche del panorama podistico nazionale, entrambe svoltesi fuori regione. Nelle Marche, a San Benedetto del Tronto è andata in scena l'edizione numero 20 della Maratonina dei fiori sulla distanza di 21 km, spalmati per 2 giri sul lungomare. La totale assenza di dislivelli, unita alla presenza di lunghi tratti rettilinei, rendono questa gara come una delle più veloci,ottima per fare il proprio record personale. Ed infatti è quello che è riuscito a fare Domenico Pracilio che dopo l'ottimo tempo della settimana scorsa fatto registrare alla Strasimeno ,ha migliorato il proprio "personal best" di 5 minuti: 1:25.

Poco dietro di lui hanno tagliato il traguardo con un distacco ridotto Daniele Altieri e Davide Lanzillotti. Completa la presenza vastese in terra marchigiana Marianna Di Filippo che ha preso parte alla Stracittadina di 10 km. Molto più a nord si è svolta la "Stra" più famosa d'Italia: la Stramilano, sempre sulla distanza di 21 km. Anche qui i colori vastesi sono stati presenti grazie ad Antonio Anniballe, il socio più "lontano"della Podistica Vasto dato che vive proprio nel capoluogo lombardo. Anche per lui un riscontro cronometrico strappasorrisi soprattutto in vista delle maratone in calendario il prossimo mese a cui parteciperanno altri atleti biancorossi.

Pierpaolo Del Casale

Addetto stampa Podistica Vasto