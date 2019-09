Canci, Iezzi, Antenucci e D’Ascenzo: i giovani della Vasto Basket al Trofeo delle Regioni

Sono quattro i giovani atleti della Vasto Basket convocati dalla Federazione Abruzzese per disputare l'edizione 2018 del Trofeo delle Regioni di basket. A Seregno Brianza, in Lombardia, dal 29 marzo al 2 aprile si sfideranno le rappresentative giovanili provenienti da tutta Italia nel ricordo di Cesare Rubini, a cui è intitolata la manifestazione.

Il tecnico della selezione maschile abruzzese, Nazzareno Taraschi, ha chiamato tra i dodici che faranno parte della spedizione Andrea Canci, ala classe 2004, e Matteo Iezzi, anche lui del 1994. Nella squadra femminile, guidata da Jacopo Pardi, ci saranno Laura D'Ascenzo, guardia classe 2003, e Francesca Antenucci, play-guardia del 2004.

La convocazione dei quattro cestisti è stata accolta con grande entusiasmo nella società biancorossa. "Auguriamo a questi ragazzi le migliori fortune con la casacca della nostra regione", è il messaggio che la Vasto Basket affida ai suoi atleti alla vigilia della partenza.

Nelle ultime settimane i ragazzi si sono allenati duramente sia con i loro tecnici vastesi, Fausto De Felice e Linda Ialacci, che con la squadra abruzzese pronta a vivere l'avventura del Trofeo delle Regioni. Per Andrea, Matteo, Laura e Francesca sarà l'occasione per confrontarsi con i loro pari età provenienti da tutta Italia, saranno in totale circa 500 i partecipanti, e vivere un'esperienza certamente indimenticabile nel segno della palla a spicchi, loro grande passione.