Osteoporosi, esperti a confronto: l’importanza della prevenzione

Una numerosa platea ha affollato venerdì 23 marzo l’Auditorium dell’Agenzia per la Promozione Culturale per seguire attentamente gli argomenti scientifici, senz’altro di grande interesse, e trattati con competenza e professionalità dai relatori intervenuti.

Dopo l’introduzione della dottoressa Rosanna Visco, responsabile del Centro Osteoporosi nel reparto di Medicina Interna dell’Ospedale San Pio di Vasto,sono seguite le relazioni di altri due medici dello stesso ospedale: il dottor Lucio Del Forno, direttore del Reparto Medicina Interna,ha parlato dei legami tra osteoporosi e diabete, patologie molto diffuse e spesso correlate tra loro, completando il suo intervento con l’importanza del ruolo svolto dall’attività fisica nella prevenzione di ambedue le patologie e non solo. A seguire, il dottor Enzo Di Prinzio, direttore del Reparto Ortopedia,invece,ha trattato delle fratture da fragilità, quelle cioè che non sono causate da alcun trauma, in particolare quelle del femore, corredando la sua relazione con la proiezione di slide di radiografie e spiegando in modo molto chiaro le modalità dell’intervento al collo del femore, anche con l’inserimento di protesi.

Il convegno che ha riscosso molto successo,è stato organizzato dalla Fedios Abruzzo, dimostrando che l’arma vincente per la prevenzione delle malattie è l’associazione dei pazienti che organizzano anche convegni per una migliore conoscenza delle patologie più frequenti.