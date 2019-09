Promo Tennis Vasto, prezioso pareggio contro il Ct Giulianova

Punto preziosissimo per la Promo Tennis Vasto nella sfida con Giulianova nella seconda giornata del campionato di serie C. E' stata una lunghissima giornata di incontri quella odierna sui campi del centro sportivo del quartiere San Paolo con i giocatori che non si sono risparmiati e un buon pubblico che ha seguito le sfide.

Ad aprire la giornata la vittoria in rimonta al tie break di Alessandro Falcucci (3.3) contro Cappelletti (2.8) con il punteggio di 4-6/6-4/7-6. Poi il successo di Angelo Ciancaglini (3.2) contro Fiorà (2.7), anche in questo caso al tie break (7-6/2-6/7-6). Giulianova ha pareggiato i conti con le vittorie di Iaconi (3.1) su Francesco Ciancaglini (3.4), con il punteggio di 6-3/6-3, e di Gasparrini (2.6) su Nicola Troiano (3.1), condizionato da un problema al polso, per 7-5/6-2.

E' arrivato il momento dei doppi, con Angelo Ciancaglini e Francesco Ciancaglini che hanno ceduto il punto a Gasparrini-Cappelletti, vittoriosi per 6-3/6-1. Alla coppia Falcucci-Troiano sono state quindi affidate le speranze di arrivare al pareggio e conquistare così un punto pesante per la lotta alla permanenza in serie C. Dopo aver perso il primo set 6-3, i due vastesi sono stati capaci di regolare la coppia Fiorà-Iaconi conquistando gli altri due parziali per 7-6.

Festa in campo per la squadra vastese con il presidente Pino D'Alessandro raggiante per l'ottimo risultato conquistato contro una formazione che presentava giocatori con classifiche superiori ai vastesi e favorita per la vittoria del girone di serie C.