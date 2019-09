Niente da fare per la San Gabriele sconfitta 3-1 dal Pratola

La MadoGas San Gabriele torna a casa a mani vuote dalla trasferta di Pratola Peligna nella 21ª giornata del campionato di serie C. In una sfida che poteva rivelarsi cruciale per il cammino verso la salvezza diretta le vastesi non sono riuscite a conquistare punti contro una formazione in netta crescita. Eppure la partita era iniziata nel migliore dei modi per Russo e compagne che avevano vinto il primo set 25-23. Si è giocato punto a punto per tutta la partita con Pratola che è riuscita a pareggiare i conti conquistando il secondo parziale 25-22 e poi ha avuto la forza di andare a vincere ai vantaggi il terzo set, 27-25, dopo che la San Gabriele aveva condotto per larghi tratti.

Nel quarto parziale la squadra di Peppe Del Fra ha accusato il colpo e non è riuscita a tenere testa alle avversarie che hanno conquistato set (25-14) e partita. Con questo risultato la San Gabriele resta all'8ª posto ma vede scendere a sette punti il suo vantaggio sulla quart'ultima posizione, da evitare se non si vogliono disputare i playout, ora occupata proprio dal Pratola.

"Sapevamo che questa sarebbe stata una partita difficile perchè loro sono in crescita e in casa disputano sempre ottime prove - commenta Peppe Del Fra a fine gara -. Peccato per quei frangenti in cui le cose potevano volgere a nostro favore. Magari chiudendo prima i set in cui siamo stati punto a punto la storia della partita sarebbe cambiata. È andata così e ripartiamo analizzando le cose da migliorare e cercando di fare al più presto i punti che ci mancano per essere tranquilli della permanenza in C".