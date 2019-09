Nel recupero il Torrebruna torna a sorridere

Il Torrebruna torna alla vittoria nel recupero della seconda giornata di ritorno del campionato di Terza categoria. Nella sfida interna contro il Carpineto Guilmi i granata ritrovano il sorriso con un netto 4 a 0.

Le reti sono state messe a segno da Gennaro Farina, Dario Lella (doppietta), Giulio Di Ninni e Alessio Pelliccia; quest'ultimo ha festeggiato nel migliore dei modi il proprio compleanno. I torresi con questi tre punti salgono a quota 20 a due lunghezze dalla zona play off.

In zona play off c'è invece la New Robur che la settimana scorsa ha esonerato miste Di Trento. La squadra sarà guidata dal duo formato da Giancarlo Di Domenica e Felice Malatesta.

Il campionato tornerà l'8 aprile con la sesta giornata di ritorno.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Casalanguida 40



Vasto United 29

Furci 27

Montalfano 23

New Robur 23



Real Cupello 21

Torrebruna 20

Real San Giacomo 17

Carpineto Guilmi 12

Atletico Vasto 11

Pollutri 1