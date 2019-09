La Madogas San Gabriele a Pratola con la nuova maglia celebrativa per il trentennale

Questa sera la Madogas San Gabriele scenderà in campo a Pratola Peligna con le nuove divise da gioco in una edizione speciale per i trent'anni della società sportiva. C'è l'inconfondibile skyline della città di Vasto, con il centro storico visto dalla Marina, a campeggiare sulle divise verdi e azzurre, per i liberi, che sono marchiate dagli sponsor che sostengono la società del presidente Ciaffi. Le maglie sono state presentate ieri sera, nella sede di Madogas, alla presenza delle giocatrici, di dirigenti e tecnici e degli amministratori comunali.

L'auspicio, in casa San Gabriele, è che le nuove maglie possano essere battezzate con una vittoria nella cruciale sfida di questa sera contro il Pratola. L'obiettivo delle vastesi è chiaro, bisogna vincere per staccarsi dalla zona calda della classifica e poi approciare le ultime cinque gare, dopo la sosta pasquale, con maggiore serenità. Non sarà semplice perchè il Pratola ha bisogno di punti per provare a centrare la salvezza diretta visto che ora occupa il terz'ultimo posto in classifica.

"Sarà una partita delicata - ha detto coach Peppe Del Fra alla vigilia - da disputare con il coltello tra i denti, perché troveremo una palestra caldissima, si prevede il pienone, con un pubblico che farà di tutto per spingere alla vittoria la squadra di casa. Dovremo fare molta attenzione a non perdere la calma , giocando una partita con molta tecnica , mettendo in difficoltà con il nostro servizio la ricezione avversaria e cercando di limitare al massimo gli errori in attacco. Ci sarà da soffrire , ma dobbiamo assolutamente far punti".