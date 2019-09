I bimbi dell’Aniello Polsi alla scoperta della Costituzione tra canti e tricolori

È stata una settimana ricca di appuntamenti quella vissuta dagli alunni della Nuova Direzione Didattica coinvolti nella Settimana della Cittadinanza. Tante iniziative nei plessi dell'istituto scolastico vastese per far scoprire a tutti i bambini i valori della cittadinanza con particolare riferimento alla Costituzione Italiana nel 70° anniversario della sua entrata in vigore.

Per i piccoli alunni della scuola dell'infanzia Aniello Polsi il primo appuntamento è stato quello in Municipio, accolti dall'amministrazione comunale e dal personale dell'ufficio Tributi, Servizi e Stato Civile. I bambini, attraverso le parole dei dipendenti comunali, hanno potuto scoprire come funzionano alcuni aspetti importanti della vita di ogni cittadino e sono tornati a casa con una speciale carta d'identità da conservare come ricordo della giornata.

Venerdì tutta la mattinata è stata dedicata alla Costituzione. In una scuola addobata con tricolori di ogni forma, gl alunni, guidati dalle loro insegnanti, sono stati protagonisti di canzoni e filastrocche legate alla cittadinanza. La dirigente scolastica, Concetta Delle Donne, li ha esortati a fare tesoro della carta costituzionale ricevuta in dono e a "leggerla insieme a mamma e papà perchè lì c'è scritto tutto ciò che c'è da sapere per essere dei buoni cittadini".

L'incontro è proseguito con le parole dell'avvocato Fabio Falcone che, attraverso una semplice e divertente storia, ha spiegato loro quanto sia importante avere delle regole per vivere felici insieme agli altri. E poi l'inno di Mameli e il lancio di palloncini tricolori che hanno concluso con gioia la mattinata e gli appuntamenti della Settimana della Cittadinanza per i bimbi della Aniello Polsi.