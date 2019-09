Campionato Juniores, l’Us San Salvo: "Così si rischia di falsare la classifica"

Dopo i fatti accaduti nella gara del campionato juniores tra Vasto Marina e Cupello, finita 2-2, e la decisione del giudice sportivo che ha deliberato la vittoria a tavolino della squadra vastese poiché il Cupello ha effettuato 6 sostituzioni a fronte delle 5 massime, l’U.S. San Salvo non ci sta.

Con questo inaudito e inconcepibile errore maturato nei minuti finali della gara si rischia di falsare il campionato penalizzando squadre, come quella biancazzurra, che sono in piena lotta per la salvezza. L’U.S. San Salvo stigmatizza l’episodio e si chiede come sia possibile commettere questi banali errori che rischiano di cambiare il volto del campionato. Ad un siffatto presunto errore il giudizio dei soliti maligni sarà sicuramente di definire l’operato dello staff del Cupello Calcio da incapaci con forti dubbi di correttezza sportiva. Sicuramente la Procura Federale ha tutti gli elementi per fare chiarezza sulla vicenda, non per il risultato sportivo ma perché va in contrasto con l’educazione dei giovani ai veri valori dello sport che tutte le società dovrebbero non solo annunciare ma anche mettere in atto.

“In tutti questi giorni - afferma il tecnico della juniores Vincenzo Di Nardo – non ho affrontato la questione ma quanto accaduto in quella gara ha dell’incredibile. Prima dell’incontro avevo ricevuto anche chiamate da parte di rappresentati del club cupellese che mi rassicuravano circa la correttezza della partita. Purtroppo il fatto accaduto ci lascia pensare male. Noi facciamo sacrifici tutti i giorni ma regalare due punti a una nostra diretta concorrente è assurdo e ci resta difficile credere nella buona fede o in una svista nell’effettuare 6 cambi invece di 5”.

Us San Salvo