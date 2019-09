Vasto, il mare è pulito: acque eccellenti in 8 zone, buone in altre 3

Il mare di Vasto è pulito. Lo dicono i risultati delle analisi svolte dall'Arta, agenzia regionale di tutela dell'ambiente, sulle acque di balneazione abruzzesi. Positivi i dati sui campioni di acqua marina prelevati dai punti individuati lungo i 130 chilometri di costa abruzzese.

Nella griglia dei 114 campionamenti, sono 10 le caselle rosse, indice di acqua inquinata.

"Circa il 70% dei prelievi ha fornito un risultato di eccellenza", gonfia il petto Mario Mazzocca, sottosegretario regionale con delega all'Ambiente. "I punti di prelievo dove la qualità delle acque è scarsa rappresentano il 7%. C'è qualche problematica a ridosso delle foci dei fiumi".

A Vasto, le analisi sugli 11 campioni prelevati in altrettanti punti del litorale hanno dato un responso incoraggiante: in 8 casi, l'Arta ha riscontrato una qualità eccellente e negli altri tre le acque di balneazione sono state classificate come buone.

"I risultati molto positivi - commenta l'assessora comunale all'Ambiente, Paola Cianci - ci confermano lo stato di salute del mare con dei dati, per la maggior parte eccellenti, che onorano la nostra spiaggia, che punta ad essere protagonista della Costa dei Trabocchi, dove la qualità ambientale rappresenta il volano in più per favorire un turismo sostenibile che caratterizzerà le strutture ricettive locali. Per il mantenimento di questi successi, ci vuole la collaborazione di tutti, continuando con una grande attenzione nel fare la raccolta differenziata, impegnandoci sempre di più".