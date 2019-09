Il Futsal Vasto vince e vola ai playoff da terzo in classifica

Vittoria casalinga e terzo posto che vale l'accesso ai playoff in posizione favorevole per il Futsal Vasto. La formazione biancorossa ha battuto 4-2 un Futsal Tollo che ha lottato fino alla fine e consolidato la terza piazza alle spalle di Paul Merson, già da tempo promosso in C1, e Delfino C5. Con questo risultato i vastesi affronteranno nella semifinale playoff il Centro Sportivo Teatino tra le mura amiche del Palasalesiani il prossimo 7 aprile.

Nella sfida odierna ad aprire le marcature, al 5', ci ha pensato Di Giacomo. Al 17' raddoppio vastese con il baby Ruffilli ben appostato sul secondo palo. Ci pensa poi Della Penna a chiudere la porta biancorossa permettendo ai suoi di andare al riposo con il doppio vantaggio. Nella ripresa i tollesi mettono paura al Futsal Vasto trovando due reti, al 32' e al 47', che riportano la situazione in parità. Di Giacomo ci mette però un minuto ad andare nuovamente in rete per il vantaggio dei vastesi e, al 54', Scafetta segna la rete che di fatto chiude la partita.

L'accesso ai playoff era l'obiettivo stagionale che la società aveva chiesto a mister Michael Rossi, al suo esordio sulla panchina della prima squadra. I biancorossi, fin qui, hanno disputato una stagione da incorniciare e ora avranno due settimane di tempo per recuperare energie fisiche e mentali in vista dei playoff in cui proveranno a centrare il salto di categoria.

Eurogames Cupello retrocesso in D. Amara retrocessione per l'Eurogames Cupello che saluta la categoria regionale dopo appena una stagione e il ripescaggio in C2 arrivato all'ultimo minuto non permettendo un'adeguata pianificazione della stagione. La sconfitta casalinga di oggi, 8-4 a favore del San Vito che conquista l'accesso ai playoff, è l'ultimo atto degli orange che chiudono la loro stagione con sei punti, frutto di due sole vittorie ottenute in stagione.

Per la squadra di mister Conti è stato un campionato tutto in salita, caratterizzato da infortuni di uomini-chiave e da partite, soprattutto nella prima parte di campionato, perse a causa di episodi sfavorevoli. Il gruppo non si è mai disunito, provando a giocarsela nonostante la cattiva sorte fino all'ultima giornata e può uscire senz'altro a testa alta da questa avventura in C2.