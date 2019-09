Due auto si scontrano sulla circonvallazione Istoniense, tre feriti

E' di tre feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto stamani in viale Perth, il tratto sud della circonvallazione Istoniense di Vasto.

"Alle ore 10.30 circa - racconta il comandante della polizia municipale, Giuseppe Del Moro - una pattuglia della polizia locale interveniva per un sinistro stradale verificatosi all’intersezione tra via Cardone e Viale Perth. I veicoli coinvolti nel sinistro erano una Fiat Panda condotta da G.E., che aveva direzione di marcia da via Cardone verso viale Perth e una Fiat Punto condotta da N.S. con a bordo un passeggero e con direzione di marcia da via San Michele verso via Cardone. A seguito dalla collisione riportavano lesioni tutti i coinvolti nel sinistro e venivano accompagnati mediante una autoambulanza al pronto soccorso di Vasto per le cure necessarie. Durante le operazioni di rilievo la circolazione stradale subiva un lieve rallentamento".