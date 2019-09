A Chieti il vastese Giuseppe Checchia vince il torneo di quarta categoria

Giuseppe Checchia della Promo Tennis Vasto ha vinto il torneo di quarta categoria dell'Asd Tennis Chieti che si è concluso oggi sulla terra rossa degli impianti di Strada Madonna della Vittoria nel capoluogo teatino. Il torneo è di particolare rilevanza poichè valido per le pre-qualificazioni agli Internazionali BNL d'Italia. Checchia, ha iniziato battendo Pasquale Luca Lombardinilo (6-1/6-0), poi Andrea Rossi Principe (6-4/6-2), a seguire Stefano Tiberio in tre set (6-7/6-2/6-4) e, in semifinale, il compagno di squadra Daniele Quinzii (6-0/6-1).

Nella finalissima di oggi Checchia si è imposto su Federico Menna con il punteggio di 6-3/6-0, accedendo così alla fase succesiva di pre-qualificazioni al BNL. La sua vittoria, inoltre, ha dato anche a Daniele Quinzii la possibilità di accedere alla fase successiva. Per Checchia, che con la Promo Tennis è pronto a scendere in campo nel campionato di D1, quella di oggi è la seconda affermazione personale in stagione dopo aver vinto, lo scorso febbraio, il torneo Rodeo di Tortoreto [LEGGI].