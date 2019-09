"Menna nomini un assessore al Bilancio sostituendo uno dei membri inutili di Giunta"

"Abbiamo votato nettamente contro questo bilancio che abbiamo giudicato, e lo abbiamo detto in aula tra gli sbadigli di una maggioranza più muta del solito, un groviglio di errori tecnici e di mancanza di progettualità politica". I consiglieri comunali della coalizione centrodestra-movimenti civici bocciano il bilancio di previsione predisposto dall'amministrazione comunale di Vasto e approvato dal centrosinistra in Consiglio comunale.

Secondo Vincenzo Suriani (Fratelli d'Italia), Guido Giangiacomo (Forza Italia), Alessandro d'Elisa (Gruppo misto), Davide D'Alessandro (Vasto duemilasedici) e Francesco Prospero (Progetto per Vasto), si tratta di "un documento che conferma sprechi e consulenze, che mantiene al massimo tutte le aliquote fiscali, e che non rispetta gli impegni programmatici assunti dal Comune con la Corte dei Conti nel novembre 2017. In attesa che Menna nomini un assessore al Bilancio, sostituendo qualche assessore della sua Giunta, uno a caso tra quelli più palesemente inutili, invitiamo ufficialmente la magistratura contabile a verificare attentamente la situazione economica e finanziaria del nostro Comune, dato che il bilancio di previsione contraddice in toto gli impegni presi con la Corte dei Conti per la riduzione dello squilibrio finanziario. Noi continueremo a vigilare, non solo di giorno, ma, se occorre, anche di notte".