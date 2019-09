Miriam Di Iorio, doppia gioia agli Europei di Madrid: è bronzo con il record italiano nei 200

Seconda medaglia in tre giorni per Miriam Di Iorio agli Europei Master indoor di Madrid. L'atleta vastese ha conquistato il bronzo nei 200 metri nella categoria W50 arricchendo così il suo palmares europeo dopo l'argento nei 60 metri [LEGGI]. Ieri Miriam Di Iorio aveva conquistato senza troppi affanni l'accesso alla finale di oggi.

Nel pomeriggio è scesa in pista nel palaindoor della capitale spagnola e ha corso la finale in 27.60, nuovo record italiano indoor sulla distanza, piazzandosi alle spalle della spagnola, Esther Colas, oro in 26.82, e della tedesca Iris Optiz, seconda in 27.30.

"Sono felicissima - dice Miriam Di Iorio dopo la premiazione - e devo dire grazie al mio coach Giuseppe Di Pasquale per come mi ha supportato nel preprare questo appuntamento. Qui a Madrid è una competizione durissima, senza neanche un giorno di pausa tra una gara e l'altra ed è quindi difficile recuperare. Per fortuna sta andando tutto bene".

C'è un'ultima gara che attende Miriam e le sue compagne della nazionale italiana, la staffetta. "E speriamo che possa arrivare un'oro visto che è la medaglia che mi manca". Le possibilità non mancano anche perchè le altre italiane, sia nei 200 che nei 60, hanno dato ottime risposte.