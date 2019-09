Scatta il conto alla rovescia per il Siren Festival: dal 26 al 29 luglio l’edizione 2018

Scatta il conto alla rovescia per l'edizione 2018 del Siren Festival. In attesa di conoscere i nomi degli artisti che arriveranno a Vasto come ormai da tradizione gli organizzatori, Stardust Production e Dna Concerti, hanno annunciato le date, dal 26 al 29 luglio 2018.

Se verrà rispettata la formula degli scorsi anni le due serate centrali, con tanti concerti, saranno quelle di venerdì 27 e sabato 28.

C'è anche il nuovo artwork, realizzato da Gianni Ian Puri che sarà poi utilizzato in tutta la comunicazione del Festival.

Sarà la quinta edizione del festival musicale che cresce di interesse ogni anno attirando in città spettatori da tutta Italia e anche da alcuni paesi europei.

